Джо и Джилл Байдены выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл Байден распространили совместное заявление в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл Байден распространили совместное заявление в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Ее Величество королева Елизавета II была больше, чем просто монархом. Она определила эпоху. Ее наследие будет занимать видное место на страницах британской истории и в истории нашего мира", - отмечается в тексте.

Напомним, что королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.