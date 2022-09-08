О нас

Джо и Джилл Байдены выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Джо и Джилл Байдены выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II Президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл Байден распространили совместное заявление в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 23:16
Джо и Джилл Байдены выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл Байден распространили совместное заявление в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Ее Величество королева Елизавета II была больше, чем просто монархом. Она определила эпоху. Ее наследие будет занимать видное место на страницах британской истории и в истории нашего мира", - отмечается в тексте.

Напомним, что королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bayden və xanımı kraliçanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi