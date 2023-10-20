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Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд для Украины и Израиля

Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд для Украины и Израиля Американский президент Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд.
Другие страны
20 октября 2023 г. 23:11
Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд для Украины и Израиля

Американский президент Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В Белом доме призвали американских законодателей "достичь в ближайшие недели всеобъемлющего двустороннего соглашения" по вопросу выделения средств на нужды в сфере национальной безопасности США.

Как поясняется в обнародованных Белым домом сопроводительных документах к запросу на дополнительные ассигнования в 2024 финансовом году, администрация США в частности просит Конгресс выделить более $61,4 млрд с целью "реагирования на ситуацию в Украине и сопутствующие расходы". В том числе порядка $44,4 млрд планируется направить на предоставление Киеву военной помощи и восполнение запасов американских вооружений.

Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд. Вместе с тем в послании временно исполняющему обязанности спикера Палаты представителей Конгресса США Патрику Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина), подписанном главой Административно-бюджетного управления Белого дома Шаландой Янг, предлагается выделить более $9 млрд по линии Госдепартамента на оказание гуманитарной помощи Украине, Израилю а также сектору Газа.

Кроме того, около $13,6 млрд администрация Байдена просит выделить на защиту южной границы США. Порядка $7,4 млрд предлагается выделить на поддержку партнеров США в Индийско-Тихоокеанском регионе.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Konqresdən Ukrayna və İsrail üçün 106 milyard dollar istəyib

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