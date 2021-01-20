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Джо Байден вступил в должность 46-го президента США

Джо Байден вступил в должность 46-го президента США Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия.
Другие страны
20 января 2021 г. 20:54
Джо Байден вступил в должность 46-го президента США

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он принес присягу на верность конституции и стране.

"Я, Джозеф Робинетт Байден - младший, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог", - произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Джилл Байден. "Примите мои поздравления, господин президент", - сказал стоявший перед ним и принимавший присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Отметим, что Байден присягнул на Библии, которая на протяжении 127 лет принадлежала его семье.

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