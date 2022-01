Джо Байден в третий раз назвал Харрис главой государства

Американский лидер Джо Байден вновь назвал вице-президента США Камалу Харрис главой государства.

Об этом передает Report со ссылкой на телеканал Fox News.

"На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на "до и после (речь идет о событиях 6 января 2021 года, когда здание Белого дома подверглось захвату протестующими", – – заявил он.

Это уже третий раз, когда президент США допускает подобную оговорку в отношении Камалы Харрис.

Инцидент произошел во вторник во время выступления Байдена в Университетском центре Атланты.