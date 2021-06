Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден сообщили в субботу о смерти одной из двух своих овчарок - Чемпа, которому было около 13 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее письменное заявление президентской четы распространил Белый дом.

"Сегодня с тяжелым сердцем мы сообщаем всем вам, что наша любимая немецкая овчарка Чемп дома мирно ушла из жизни. Он был нашим постоянным, любимым спутником в течение последних 13 лет, и его обожала вся семья Байденов", - отмечается в тексте.

Чемп (сокращение от слова "чемпион") еще щенком поселился в семье нынешнего американского лидера после победы Барака Обамы на президентских выборах в 2008 году. Байден занимал при Обаме должность вице-президента США.