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Джо Байден пообещал, что вернет США уважение в мире

Джо Байден пообещал, что вернет США уважение в мире "Мы должны победить коронавирус и обеспечить здоровье наших семей. Мы не можем восстановить нашу экономику, не победив коронавирус".
Другие страны
8 ноября 2020 г. 06:27
Джо Байден пообещал, что вернет США уважение в мире
Камала Харрис и Джо Байден

"Мы должны победить коронавирус и обеспечить здоровье наших семей. Мы не можем восстановить нашу экономику, не победив коронавирус".

Как передает Report, об этом заявил избранный на пост президента США Джозеф Байден во время выступления в штате Делавэр.

Он намерен также восстановить уважение к стране на международной арене.

"Я добивался этого поста, чтобы исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны - ее средний класс - и сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире", - сказал демократ.

Байден также отметил, что намерен объединить общество.

"Народ сказал свое слово и мы получили уверенную победу на выборах, - заявил он. - Мы победили, получив самое большое число голосов на президентских выборах - 74 млн. Я обещаю быть президентом, который не разделяет общество, а объединяет его", - подчеркнул он.

Байден также призвал своих сторонников не относиться к его оппонентам как к врагам.

"Сейчас настало время дать шанс каждому. Настало время прекратить жесткую риторику, понизить градус политической конфронтации, услышать друг друга. Чтобы добиться прогресса, нам необходимо перестать обращаться со своими оппонентами, как с врагами", - отметил Байден.

Он пообещал быть лидером, который объединяет страну, а не разделяет ее.

"Я обещаю быть президентом, который не разделяет, а объединяет. Мы не рассматриваем Штаты как "голубые" (демократические – ред.) или "красные" (республиканские – ред.), мы рассматриваем единые Соединенные Штаты", - сказал он, обращаясь к нации.

Демократ также заявил, что США должны начать борьбу с изменением климата.

Среди прочих приоритетов своей работы он отметил, что "необходимо бороться за спасение планеты, взяв климат под контроль".

Отметим, что 3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоCo Bayden xalqa müraciət etdi: “ABŞ-ın dünyadakı nüfuzunu ona qaytaracam”

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