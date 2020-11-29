Джо Байден поделит Белый дом с кошкой

Издание The New York Times сообщает, что вместе с признанным рядом СМИ и политических экспертов в качестве президента США Джо Байденом в Белом доме поселится и домашнее животное.

Издание The New York Times сообщает, что вместе с признанным рядом СМИ и политических экспертов в качестве президента США Джо Байденом в Белом доме поселится и домашнее животное.

Как передает Report, предполагается, что это будет кошка.

Еще во времена предвыборной кампании Байден заявлял, что пришло время вернуть животных в Белый дом.

Кроме того, в одном из интервью Байден заявлял, что ему в принципе нравится, когда в доме есть животные, и предпочтение он отдает кошкам.

И уже точно известно, что чета Байденов намерена взять с собой в президентскую резиденцию животное.

В последний раз кошка жила в Белом доме еще во время президентства Джорджа Буша - больше десяти лет назад.