Джо Байден поделит Белый дом с кошкой

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Как передает Report, предполагается, что это будет кошка.
Еще во времена предвыборной кампании Байден заявлял, что пришло время вернуть животных в Белый дом.
Кроме того, в одном из интервью Байден заявлял, что ему в принципе нравится, когда в доме есть животные, и предпочтение он отдает кошкам.
И уже точно известно, что чета Байденов намерена взять с собой в президентскую резиденцию животное.
В последний раз кошка жила в Белом доме еще во время президентства Джорджа Буша - больше десяти лет назад.