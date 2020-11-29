О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джо Байден поделит Белый дом с кошкой

Джо Байден поделит Белый дом с кошкой Издание The New York Times сообщает, что вместе с признанным рядом СМИ и политических экспертов в качестве президента США Джо Байденом в Белом доме поселится и домашнее животное.
Другие страны
29 ноября 2020 г. 08:49
Джо Байден поделит Белый дом с кошкой

Издание The New York Times сообщает, что вместе с признанным рядом СМИ и политических экспертов в качестве президента США Джо Байденом в Белом доме поселится и домашнее животное.

Как передает Report, предполагается, что это будет кошка.

Еще во времена предвыборной кампании Байден заявлял, что пришло время вернуть животных в Белый дом.

Кроме того, в одном из интервью Байден заявлял, что ему в принципе нравится, когда в доме есть животные, и предпочтение он отдает кошкам.

И уже точно известно, что чета Байденов намерена взять с собой в президентскую резиденцию животное.

В последний раз кошка жила в Белом доме еще во время президентства Джорджа Буша - больше десяти лет назад.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın yeni prezidenti Co Bayden Ağ Evə pişiklə köçəcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
26 ноября 2020 г. 12:45
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi