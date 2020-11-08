Джо Байден обратится к нации

Кандидат от демократов Джо Байден обратится к нации в Делавэре в 20.00 по местному времени (5.00 по бакинскому времени).

Кандидат от демократов Джо Байден обратится к нации в Делавэре в 20.00 по местному времени (5.00 по бакинскому времени).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба Байдена.

"Избранный президент Джо Байден обратится к нации в Уилмингтоне, Делавэр", - сказано в заявлении.

С Байденом также будут его жена Джилл, избранный вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф.

Ряд ведущих американских СМИ ранее объявили, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в Твиттере согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев, вне зависимости от их политических симпатий.