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Джо Байден обратится к нации

Джо Байден обратится к нации Кандидат от демократов Джо Байден обратится к нации в Делавэре в 20.00 по местному времени (5.00 по бакинскому времени).
Другие страны
8 ноября 2020 г. 04:07
Джо Байден обратится к нации
Джо Байден

Кандидат от демократов Джо Байден обратится к нации в Делавэре в 20.00 по местному времени (5.00 по бакинскому времени).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба Байдена.

"Избранный президент Джо Байден обратится к нации в Уилмингтоне, Делавэр", - сказано в заявлении.

С Байденом также будут его жена Джилл, избранный вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф.

Ряд ведущих американских СМИ ранее объявили, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в Твиттере согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев, вне зависимости от их политических симпатий.

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Версия на азербайджанском языке Co Bayden xalqa müraciət edəcək

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