Байден назначил временных глав Госдепа, Минфина и Минюста

Президент США Джо Байден назначил временных глав Госдепартамента, Минфина и Минюста до утверждения его выдвиженцев на эти посты.

Президент США Джо Байден назначил временных глав Госдепартамента, Минфина и Минюста до утверждения его выдвиженцев на эти посты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что исполняющим обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, и.о. главы Минфина - Энди Бокол, и.о. главы Минюста - Монти Уилкинсон.

Отметим, что Д.Смит будет исполнять обязанности главы американского внешнеполитического ведомства до тех пор, пока Сенатом Конгресса США не будет утверждена кандидатура выдвинутого ранее Байденом на этот пост на постоянной основе Энтони Блинкена.