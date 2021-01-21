О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден назначил временных глав Госдепа, Минфина и Минюста

Байден назначил временных глав Госдепа, Минфина и Минюста Президент США Джо Байден назначил временных глав Госдепартамента, Минфина и Минюста до утверждения его выдвиженцев на эти посты.
Другие страны
21 января 2021 г. 00:45
Байден назначил временных глав Госдепа, Минфина и Минюста
Джо Байден

Президент США Джо Байден назначил временных глав Госдепартамента, Минфина и Минюста до утверждения его выдвиженцев на эти посты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что исполняющим обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, и.о. главы Минфина - Энди Бокол, и.о. главы Минюста - Монти Уилкинсон.

Отметим, что Д.Смит будет исполнять обязанности главы американского внешнеполитического ведомства до тех пор, пока Сенатом Конгресса США не будет утверждена кандидатура выдвинутого ранее Байденом на этот пост на постоянной основе Энтони Блинкена.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bayden üç quruma müvəqqəti rəhbər təyin etdi

Новости партнеров

Другие новости из категории

Меркель поздравила Байдена с инаугурацией
Меркель поздравила Байдена с инаугурацией
21 января 2021 г. 00:41
Елизавета II направила частное послание Джозефу Байдену
Елизавета II направила частное послание Джозефу Байдену
20 января 2021 г. 23:59
Стороны конфликта в Ливии договорились о референдуме по Конституции
Стороны конфликта в Ливии договорились о референдуме по Конституции
20 января 2021 г. 23:53
Число пострадавших при взрыве в Мадриде увеличилось до 11
ФотоЧисло пострадавших при взрыве в Мадриде увеличилось до 11
20 января 2021 г. 22:35
Дизайн сайта Белого дома изменился после инаугурации Байдена
Дизайн сайта Белого дома изменился после инаугурации Байдена
20 января 2021 г. 22:29
Белый дом назвал приоритеты Байдена
Белый дом назвал приоритеты Байдена
20 января 2021 г. 22:15
Китай ввел санкции против 28 человек, включая Помпео
Китай ввел санкции против 28 человек, включая Помпео
20 января 2021 г. 21:45
Байден: США восстановят альянсы и снова будут общаться с миром
Байден: США восстановят альянсы и снова будут общаться с миром
20 января 2021 г. 21:26
Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Киев
Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Киев
20 января 2021 г. 21:21
Байден заявил о победе демократии с его избранием
Байден заявил о победе демократии с его избранием
20 января 2021 г. 21:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi