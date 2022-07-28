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Джо Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор

Джо Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор на фоне роста опасений по поводу возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, на который претендуют китайцы.
Другие страны
28 июля 2022 г. 15:33
Джо Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор на фоне роста опасений по поводу возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, на который претендуют китайцы.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Чиновники Белого дома заявили, что у давно запланированного звонка будет широкая повестка дня, включая обсуждение вторжения России в Украину, которое Китай еще не осудил.

Официальные лица США считают, что это еще один шанс вести здоровую конкуренцию двум крупнейшим экономикам мира, чьи связи все больше омрачаются напряженностью вокруг Тайваня, который Си пообещал при необходимости воссоединить с материком силой.

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Версия на английском языке Biden, Jinping to discuss broad agenda in phone call

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