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Джо Байден: Америка вернулась

Джо Байден: Америка вернулась Президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возвращении Америки на мировую арену, назвав сотрудничество с европейскими партнерами "краеугольным камнем".
Другие страны
19 февраля 2021 г. 20:54
Джо Байден: Америка вернулась

Президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возвращении Америки на мировую арену, назвав сотрудничество с европейскими партнерами "краеугольным камнем".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент сказал, выступая на конференции из Вашингтона.

"Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что союз между США и Европой был и должен оставаться "ключевым" в отношениях двух стран и на мировой арене.

Кроме того, Джо Байден заверил в приверженности США обеспечению безопасности союзников по НАТО в рамках пятой статьи устава альянса.

"Мы полностью привержены нашему союзничеству в НАТО и мы будем придерживаться Пятой статьи (устава НАТО), которая гласит, что атака на одного является атакой на всех нас", - сказал Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

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