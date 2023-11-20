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Джимеа Мохаммедраки: Женщины Эритреи будут бороться за свои права и свободу до конца

Джимеа Мохаммедраки: Женщины Эритреи будут бороться за свои права и свободу до конца Женщины Эритреи намерены продолжать борьбу за свои права и свободу до тех пор, пока не добьются всех поставленных целей.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 16:11
Джимеа Мохаммедраки: Женщины Эритреи будут бороться за свои права и свободу до конца

Женщины Эритреи намерены продолжать борьбу за свои права и свободу до тех пор, пока не добьются всех поставленных целей.

Как передает Report, об этом заявила член исполнительного совета Национального союза эритрейских женщин Джимеа Махмуд Мохаммедраки, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По ее словам, правительство Эритреи планирует реализовать специальные социально-экономические программы, которые будут направлены на обеспечение гендерного равенства в стране.

"В законодательстве Эритреи предусмотрено серьезное наказание за преступления, связанные с насилием в отношении женщин и ограничением их свободы. Например, на законодательном уровне запрещены ранние браки, похищение женщин с целью женитьбы, и традиция платить выкуп за право жениться", - сказала она.

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Версия на английском языке Jimea Mohammedraki: Eritrean women to fight for their rights and freedom until goals achieved

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