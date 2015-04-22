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    Джихадисты хотели напасть на "сам символ Франции"

    Нападение на церковь – это нападение на саму сущность Франции

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ "Джихадисты готовили нападения на католиков Франции", - заявил премьер-министр страны Мануэль Вальс, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".

    По его словам, нападение на церковь – это нападение "на символ, на саму сущность Франции".

    Ранее сообщалось, что полиция арестовала студента из Алжира, который, как полагают, планировал открыть огонь в прихожан, посещающих по воскресеньям церковь.

    В автомобиле и доме 24-летнего подозреваемого обнаружен склад оружия. По данным французского министерства внутренних дел, есть неопровержимые доказательства того, что задержанный планировал нападение на одну или несколько церквей.

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