Джихадисты хотели напасть на "сам символ Франции"

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ "Джихадисты готовили нападения на католиков Франции", - заявил премьер-министр страны Мануэль Вальс, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".

По его словам, нападение на церковь – это нападение "на символ, на саму сущность Франции".

Ранее сообщалось, что полиция арестовала студента из Алжира, который, как полагают, планировал открыть огонь в прихожан, посещающих по воскресеньям церковь.

В автомобиле и доме 24-летнего подозреваемого обнаружен склад оружия. По данным французского министерства внутренних дел, есть неопровержимые доказательства того, что задержанный планировал нападение на одну или несколько церквей.