Джен Псаки анонсировала новые ограничения против России

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки анонсировала на брифинге новые ограничения в отношении Москвы

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки анонсировала на брифинге новые ограничения в отношении Москвы.

Как передает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт Белого дома, по ее словам, в ближайшее время следует ждать информации от Вашингтона о вводе новых мер против России.

"Как сказал вчера вечером президент (Джо Байден), безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. Скоро мы расскажем об этом подробнее", — пообещала Псаки.

Представитель Белого дома добавила, что Россия должна "заплатить цену". "Мы не собираемся искать других путей, как это было последние четыре года (при президенте Дональде Трампе), и мы продолжим оказывать давление на них", — подчеркнула она.

Псаки напомнила, что администрация проводит ряд обзоров в связи с приписываемой России хакерской атакой через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также сообщениями в СМИ о якобы вознаграждениях за нападения на американских военных в Афганистане.

17 марта США объявили о новых торговых санкциях против России. Новые торговые санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. До 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения: в частности, на предметы, связанные с авиацией, космосом и предметами для шифрования и технологий программного обеспечения.