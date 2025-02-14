Джей Ди Вэнс: Европа должна быть отзывчивее к собственным гражданам

Европа сталкивается с созданным ею самой кризисом - она боится собственных избирателей, и в таком состоянии бесполезна для Соединенных Штатов.

Европа сталкивается с созданным ею самой кризисом - она боится собственных избирателей, и в таком состоянии бесполезна для Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Перед Европой стоит множество вызовов, но кризис, с которым столкнулся сейчас континент, и с которым, я уверен, мы столкнулись все вместе, создан нами самими. Если вы боитесь собственных избирателей, Америке нечего вам предложить, равно как и вам нечего предложить американскому народу, который выбрал меня и президента [Дональда] Трампа. Вам необходим демократический мандат, чтобы в ближайшие годы сделать что-либо существенное", - сказал Вэнс, отметив, что для этого европейским правительствам "нужно быть отзывчивее к собственным гражданам".