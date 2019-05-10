Джефф Безос представил прототип аппарата для высадки на Луну - ВИДЕО

Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос провел в Вашингтоне презентацию прототипа космического аппарата для высадки на поверхность Луны.

Об этом сообщил в четверг телеканал ABC, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться", - заявил Безос на закрытом мероприятии для журналистов и работников космической сферы. Он продемонстрировал на сцене макет в натуральную величину аппарата для высадки на естественный спутник Земли. Посадочный модуль получил название Blue Moon.

Разработка аппарата, как подчеркнул Безос, "велась на протяжении трех лет". По его словам, Blue Moon сможет совершать мягкую посадку на поверхность Луны, имея полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 т, при этом на его крыше можно будет разместить луноход. Глава Amazon также заявил о том, что специально для посадочного модуля разработан двигатель, получивший название BE-7. Первый пробный запуск силовой установки будет проведен летом.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что "политикой нынешней администрации является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет". В свою очередь, директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн отметил, что Соединенные Штаты установят свое постоянное присутствие на Луне. При этом, по его словам, "это не предполагает постоянного присутствия людей на поверхности Луны. "Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на продолжительное время, чтобы заниматься наукой", - пояснил глава американского космического ведомства.