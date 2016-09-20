"Джабхат ан-Нусра" перешла в наступление в Алеппо

Баку. 20 Сентября. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Джабхат ан-Нусра" рано утром во вторник перешли в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд сирийского города Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"20 сентября около 5 часов утра после артиллерийского обстрела боевики "Джабхат ан-Нусра" из района Мухаим-Хандратна севернее Алеппо перешли в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд", - говорится в сообщении.

"В результате ожесточенных боев боевикам удалось вытеснить правительственные войска и отряды народного ополчения с южных окраин квартала Аль-Шкейф, взяв под временный контроль участок дороги "Кастелло" протяженностью около 1 км", - информирует Центр по примирению.