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    "Джабхат ан-Нусра" перешла в наступление в Алеппо

    Боевики взяли под временный контроль участок дороги Кастелло

    Баку. 20 Сентября. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Джабхат ан-Нусра" рано утром во вторник перешли в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд сирийского города Алеппо.

    Как передает Report, об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

    "20 сентября около 5 часов утра после артиллерийского обстрела боевики "Джабхат ан-Нусра" из района Мухаим-Хандратна севернее Алеппо перешли в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд", - говорится в сообщении.

    "В результате ожесточенных боев боевикам удалось вытеснить правительственные войска и отряды народного ополчения с южных окраин квартала Аль-Шкейф, взяв под временный контроль участок дороги "Кастелло" протяженностью около 1 км", - информирует Центр по примирению.

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