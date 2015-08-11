​Джеб Буш обвинил Хиллари Клинтон в возникновении ИГ

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Возможный кандидат в президенты США от республиканцев Джеб Буш возложил на свою соперницу Хиллари Клинтон часть ответственности за возникновение "Исламского государства" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

"ИГ возникло, когда Соединенные Штаты уходили с Ближнего Востока и игнорировали угрозу. И где была госсекретарь Клинтон?"- задался вопросом Д. Буш.

По словам Буша, из-за Клинтон стране и миру грозит "глобальный джихад".