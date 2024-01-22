Джастин Трюдо проведет заседание в связи ростом угонов автомобилей в стране

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо соберется в следующем месяце, чтобы скоординировать меры реагирования на резкий рост угонов автомобилей в стране.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо соберется в следующем месяце, чтобы скоординировать меры реагирования на резкий рост угонов автомобилей в стране.

Как передает Report, об этом написало издание Bloomberg.

Согласно статистике Канадской ассоциации финансов и лизинга, в крупнейшем городе страны Торонто, наблюдается наибольшая доля преступности. Так, в 2022 году было угнано 9 600 автомобилей, что на 300% больше, чем в 2015 году.

Кроме того, согласно статистике полиции, за тот же период по сравнению с 2021 годом наблюдался двукратный рост числа указанных краж.