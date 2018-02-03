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    Джанет Йеллен покидает пост главы ФРС

    В подарок 71-летней Йеллен преподнесли флаг ФРС

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен покидает cегодня свой пост, проработав в центральном банке страны 14 лет - последние четыре года в качестве его руководителя, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    В один из последних рабочих дней Йеллен сотни сотрудников собрались в атриуме расположенного в Вашингтоне главного здания ФРС, чтобы пожелать ей успехов и удачи на новом месте работы и проводить аплодисментами. 

    Ее преемник, член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл поддержал инициативу подчиненных. По данным Bloomberg, в подарок 71-летней Йеллен преподнесли флаг ФРС, который развевался над зданием организации в столице.

    Экономист уже подыскала себе новое место работы - Центр Хатчинса по фискальной и денежно-кредитной политике при Институте Брукингса. Там она присоединится к бывшим сотрудникам ФРС - экс-главе центробанка Бен Бернанке (2006-2014), бывшим заместителям председателя финансового регулятора Дональду Кону и Алану Блиндеру.

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