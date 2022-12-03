Джанет Йеллен: Ограничение цен на российскую нефть урежет самый важный источник доходов Путина

В США заявили, что новое ограничение цен на российскую нефть "немедленно урежет самый важный источник доходов Путина".

В США заявили, что новое ограничение цен на российскую нефть "немедленно урежет самый важный источник доходов Путина".

Как передает Report, об этом пишет "Би-би-си" со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен.

Ограничение не позволяет странам платить более 60 долларов (48 фунтов стерлингов) за баррель за морской экспорт российской сырой нефти.

Министр сказала, что страны с низким и средним уровнем дохода, которые сильно пострадали от высоких цен на энергоносители и продукты питания, особенно выиграют от ограничения.

Она добавила, что это также еще больше ограничит финансы президента России Владимира Путина и "ограничит доходы, которые он использует для финансирования своего жестокого вторжения", избегая при этом перебоев с глобальными поставками, которые могут привести к резкому росту цен на бензин во всем мире.

«Поскольку российская экономика уже сокращается, а ее бюджет становится все более истощенным, ценовой потолок немедленно урежет самый важный источник доходов Путина», — отметила она в своем заявлении.