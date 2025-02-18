Дюжаррик: В разрешении российско-украинского конфликта должны участвовать обе стороны

В разрешении российско-украинского конфликта должны участвовать как Украина, так и РФ. Этот процесс должен соответствовать принципам международного права и резолюциям ООН и учитывать территориальную целостность Украины.
Как сообщает американское бюро
Он подчеркнул, что в соответствии с позицией генсека ООН организация продолжит делать все возможное для содействия завершению войны:
"Мы внимательно следим за переговорами между Российской Федерацией и США. Мы поддерживаем позитивный диалог между всеми государствами-членами. Однако всем ясно, что РФ и США играют важную роль как два постоянных члена Совета Безопасности".
Отметим, что высокопоставленные дипломаты США и России сегодня встретились в Саудовской Аравии для обсуждения отношений между двумя странами и перспектив прекращения российско-украинской войны.