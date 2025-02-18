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Дюжаррик: В разрешении российско-украинского конфликта должны участвовать обе стороны

Дюжаррик: В разрешении российско-украинского конфликта должны участвовать обе стороны В разрешении российско-украинского конфликта должны участвовать как Украина, так и РФ. Этот процесс должен соответствовать принципам международного права, соответствующим резолюциям ООН и сохранению территориальной целостности Украины.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 22:49
Дюжаррик: В разрешении российско-украинского конфликта должны участвовать обе стороны

В разрешении российско-украинского конфликта должны участвовать как Украина, так и РФ. Этот процесс должен соответствовать принципам международного права и резолюциям ООН и учитывать территориальную целостность Украины.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на недовольство по поводу неучастия официального Киева в недавних переговорах между США и Россией по урегулированию данного конфликта.

Он подчеркнул, что в соответствии с позицией генсека ООН организация продолжит делать все возможное для содействия завершению войны:

"Мы внимательно следим за переговорами между Российской Федерацией и США. Мы поддерживаем позитивный диалог между всеми государствами-членами. Однако всем ясно, что РФ и США играют важную роль как два постоянных члена Совета Безопасности".

Отметим, что высокопоставленные дипломаты США и России сегодня встретились в Саудовской Аравии для обсуждения отношений между двумя странами и перспектив прекращения российско-украинской войны.

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Версия на азербайджанском языке Dujarrik: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllində hər iki tərəf iştirak etməlidir

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