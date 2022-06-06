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Дюжаррик: В ООН не пытаются ограничивать русский язык

Дюжаррик: В ООН не пытаются ограничивать русский язык ООН продолжает продвигать русский язык и не пытается каким-либо образом ограничивать его из-за конфликта на Украине в условиях отмечаемых в ряде стран усилий по борьбе с русской культурой.
Другие страны
6 июня 2022 г. 01:44
Дюжаррик: В ООН не пытаются ограничивать русский язык

ООН продолжает продвигать русский язык и не пытается каким-либо образом ограничивать его из-за конфликта в Украине в условиях отмечаемых в ряде стран усилий по борьбе с русской культурой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в офисе генерального секретаря Антониу Гутерриша в связи с отмечаемым 6 июня Днем русского языка.

"Мероприятия по продвижению русского языка пройдут как обычно на сайтах и в социальных сетях ООН", - отметил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он добавил, что ему неизвестно "о каких-либо попытках секретариата ограничить русский язык".

День русского языка учрежден ООН в 2010 году и отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день структуры ООН проводят различные мероприятия, в том числе поэтические и литературные чтения и дискуссии, как правило, в виртуальном формате.

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