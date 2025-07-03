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Дюжаррик: На следующей неделе пройдут последние консультации по "Зерновой сделке"

Дюжаррик: На следующей неделе пройдут последние консультации по "Зерновой сделке" Заключительный этап консультаций между Россией и ООН по "Зерновой сделке" состоится 11 июля в Женеве.
Другие страны
3 июля 2025 г. 22:01
Дюжаррик: На следующей неделе пройдут последние консультации по Зерновой сделке

Заключительный этап консультаций между Россией и ООН по "Зерновой сделке" состоится 11 июля в Женеве.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил журналистам представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

На встрече, как и ранее, ООН будет представлять гендиректор Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

Дюжаррик добавил, что срок действия меморандума не будет продлен. Однако вопросы, отраженные в документе (особенно безопасная транспортировка через Черное море), сохраняют свою актуальность и останутся предметом будущих обсуждений.

Напомним, что меморандум был подписан 22 июля 2022 года, и срок его действия был определен в 3 года.

Эта инициатива была реализована в рамках Стамбульского соглашения и как часть усилий генсека ООН по обеспечению глобальной продовольственной безопасности на фоне войны в Украине. Генеральный секретарь одновременно работает над продолжением экспорта продовольствия и удобрений из Украины и России.

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