Дым от пожаров в Уругвае накрыл Буэнос-Айрес

Дым, вызванный пожарами в Уругвае, накрыл аргентинский Буэнос-Айрес.

Дым, вызванный пожарами в Уругвае, накрыл аргентинский Буэнос-Айрес.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, в городе чувствуется сильный запах гари.

"По данным на 16:00 (23:00 по Баку) в городе Буэнос-Айрес, городе Морон и зоне вокруг аэропорта Хорхе Ньюбери сообщают о дыме и пониженной видимости. В ближайшие часы регион может продолжить оставаться под действием феномена", - говорится на странице национальной метеорологической службы Аргентины в Twitter.

По ее данным, дым из-за пожаров на юго-западе Уругвая наблюдается и в других городах Аргентины, расположенных на берегу реки Рио-де-Ла-Плата, разделяющей страны. Как следует из онлайн-табло аэропортов Буэнос-Айреса, пока пониженная видимость не повлияла на их работу.