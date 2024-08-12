Дым над Запорожской АЭС: Украинская и российская стороны обвинили друг друга в провокации

Сегодня над Запорожской АЭС, находящейся под контролем ВС России, наблюдался густой дым.

Сегодня над Запорожской АЭС, находящейся под контролем ВС России, наблюдался густой дым.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Украинская и российская стороны обвинили друг друга в провокации.

По российской версии возгорание произошло после обстрела со стороны ВС Украины.

Возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло после обстрела Энергодара со стороны ВСУ, сообщил в воскресенье так называемый губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания", - написал он своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что угрозы парового взрыва и иных последствий нет - все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Радиационный фон вокруг станции и в самом городе в норме.

Что касается ситуации на станции, обстрел ВСУ и возгорание не сказались на работе Запорожской АЭС, станция работает штатно, сообщили в ЗАЭС.

Противоположные сообщения поступили с украинской стороны.

Согласно этой информации, российские военные подожгли в градирне Запорожской атомной электростанции большое количество автомобильных шин.

Об этом в Telegram-канале написал начальник Никопольской районной военной администрации Украины Евгений Евтушенко.

Он отметил, что это неофициальная информация, которую он получил от источников с противоположного берега.

"Россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Возможно, это провокация, или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища. Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме", - подчеркнул он.

На ситуацию вокруг АЭС отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он обнародовал видео пожара в своем Telegram-канале.

Президент Украины сообщил, что сейчас радиационные показатели в норме, однако в целом ситуация, в которой Россия сохраняет контроль над атомной станцией, не может быть нормальной.

"Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира. Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", - резюмировал президент.

Напомним, что Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских войск с начала марта 2022 года.