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Дым из-за лесных пожаров в Сибири накрыл столицу Монголии

Дым из-за лесных пожаров в Сибири накрыл столицу Монголии Дым, вызванный лесными пожарами в Сибири, накрыл столицу Монголии Улан-Батор. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Xinhua со ссылкой на монгольскую метеорологическую службу.
Другие страны
4 августа 2021 г. 18:25
Дым из-за лесных пожаров в Сибири накрыл столицу Монголии

Дым, вызванный лесными пожарами в Сибири, накрыл столицу Монголии Улан-Батор. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Xinhua со ссылкой на монгольскую метеорологическую службу.

"В последние дни столица и некоторые северные и центральные провинции нашей страны оказались окутаны белым дымом, вызванным лесными пожарами в российской Сибири", - приводит Xinhua заявление Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды. Ведомство отдельно указывает, что в самой Монголии нет очагов природных пожаров.

Общая площадь лесных пожаров в России во вторник достигла 1,071 млн га. Очаги зафиксированы в Якутии, Иркутской области, на Чукотке, в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также в европейской части страны. В борьбе со стихией было задействовано 4 950 человек, 732 единицы техники, 44 воздушных судов на мониторинге и еще 14 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах РФ, режим ЧС введен в девяти субъектах. Особый противопожарный режим действует в 62 регионах.

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Версия на английском языке Smoke from Siberian wildfires covers Mongolian capital

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