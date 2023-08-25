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DW: Существующие вакцины могут оказаться неэффективными против нового штамма COVID-19

DW: Существующие вакцины могут оказаться неэффективными против нового штамма COVID-19 Есть опасения, что существующие вакцины против коронавируса окажутся неэффективными в борьбе с новым штаммом - EG.5.
Другие страны
25 августа 2023 г. 17:48
DW: Существующие вакцины могут оказаться неэффективными против нового штамма COVID-19

Есть опасения, что существующие вакцины против коронавируса окажутся неэффективными в борьбе с новым штаммом - EG.5.

Как сообщает Report, об этом передает немецкое издание Deutsche Welle (DW).

Отмечается, что COVID-19 больше официально не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения: "Но вакцины могут оказаться неэффективными против нового штамма. Тем не менее врачи рекомендуют сделать прививку до осени. Лучше использовать существующие вакцины, чем ждать появления новой".

По мнению экспертов, вакцины не защищают людей от заражения вирусом, но предотвращают осложнения: "Лучший способ защитить себя — вакцинироваться".

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Версия на английском языке European experts say existing booster vaccine 'better than no vaccine' at all
Версия на азербайджанском языке DW: "Mövcud vaksinlər yeni ştama qarşı effektsiz ola bilər, amma peyvənd olmaq şərtdir"

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