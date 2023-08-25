DW: Существующие вакцины могут оказаться неэффективными против нового штамма COVID-19

Есть опасения, что существующие вакцины против коронавируса окажутся неэффективными в борьбе с новым штаммом - EG.5.

Есть опасения, что существующие вакцины против коронавируса окажутся неэффективными в борьбе с новым штаммом - EG.5.

Как сообщает Report, об этом передает немецкое издание Deutsche Welle (DW).

Отмечается, что COVID-19 больше официально не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения: "Но вакцины могут оказаться неэффективными против нового штамма. Тем не менее врачи рекомендуют сделать прививку до осени. Лучше использовать существующие вакцины, чем ждать появления новой".

По мнению экспертов, вакцины не защищают людей от заражения вирусом, но предотвращают осложнения: "Лучший способ защитить себя — вакцинироваться".