Двум десяткам армян в Калифорнии грозит тюрьма за многочисленные обвинения

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Прокуратура Северного округа Калифорнии возбудила уголовное дело против 33 человек, в том числе двух десятков армян, обвинения против которых простираются от незаконной торговли медикаментами и хищения личных данных до попытки заказного убийства.

Как сообщает Report со ссылкой на ArmToday, если их вина будет доказана в суде, фигурантам может грозить от 35 до 95 лет лишения свободы.

Аре Карапетяну и Геворку Тер-Мкртчяну, являющимся ключевыми фигурами в группировке, грозит пожизненное заключение.