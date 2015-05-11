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    Двум десяткам армян в Калифорнии грозит тюрьма за многочисленные обвинения

    Двум главным фигурантам грозит пожизненное заключение

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Прокуратура Северного округа Калифорнии возбудила уголовное дело против 33 человек, в том числе двух десятков армян, обвинения против которых простираются от незаконной торговли медикаментами и хищения личных данных до попытки заказного убийства.

    Как сообщает Report со ссылкой на ArmToday, если их вина будет доказана в суде, фигурантам может грозить от 35 до 95 лет лишения свободы. 

    Аре Карапетяну и Геворку Тер-Мкртчяну, являющимся ключевыми фигурами в группировке, грозит пожизненное заключение. 

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