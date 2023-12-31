Двукратного призера Олимпийских игр из Австралии подозревают в убийстве жены

Австралийского велогонщика, двукратного призера Олимпийских игр Роана Денниса заподозрили в убийстве жены, чемпионки мира по велоспорту на треке Мелиссы Хоскинс.

Австралийского велогонщика, двукратного призера Олимпийских игр Роана Денниса заподозрили в убийстве жены, чемпионки мира по велоспорту на треке Мелиссы Хоскинс.

Как передает Report , об этом сообщило агентство RMC Sport.

"Ушедший из спорта после окончания сезона, Роан Деннис был арестован в Аделаиде австралийской полицией по подозрению в убийстве его жены. 33-летний мужчина якобы сбил жену своей машиной", — передает агентство.

Отмечается, что австралийца подозревают в "причинении смерти в результате опасного вождения, неосторожного вождения и создания угрозы для жизни других людей".

При этом уточняется, что Деннис уже освобожден под залог и предстанет перед мировым судом Аделаиды в марте наступающего года.