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Двукратного призера Олимпийских игр из Австралии подозревают в убийстве жены

Двукратного призера Олимпийских игр из Австралии подозревают в убийстве жены Австралийского велогонщика, двукратного призера Олимпийских игр Роана Денниса заподозрили в убийстве жены, чемпионки мира по велоспорту на треке Мелиссы Хоскинс.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 19:56
Двукратного призера Олимпийских игр из Австралии подозревают в убийстве жены

Австралийского велогонщика, двукратного призера Олимпийских игр Роана Денниса заподозрили в убийстве жены, чемпионки мира по велоспорту на треке Мелиссы Хоскинс.

Как передает Report, об этом сообщило агентство RMC Sport.

"Ушедший из спорта после окончания сезона, Роан Деннис был арестован в Аделаиде австралийской полицией по подозрению в убийстве его жены. 33-летний мужчина якобы сбил жену своей машиной", — передает агентство.

Отмечается, что австралийца подозревают в "причинении смерти в результате опасного вождения, неосторожного вождения и создания угрозы для жизни других людей".

При этом уточняется, что Деннис уже освобожден под залог и предстанет перед мировым судом Аделаиды в марте наступающего года.

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