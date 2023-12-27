О нас

Двухместный учебный самолет Т-2 ВВС Греции разбился

Двухместный учебный самолет Т-2 ВВС Греции разбился Двухместный учебный самолет T-2 Buckeye ВВС Греции разбился около города Каламата.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 14:40
Двухместный учебный самолет Т-2 ВВС Греции разбился

Двухместный учебный самолет T-2 Buckeye ВВС Греции разбился около города Каламата.

Как передает Report, об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

Учебный двухместный самолет Т-2, принадлежащий 120-му учебному авиакрылу ВВС Греции, разбился к северу от аэродрома Каламаты. По предварительной информации, падению предшествовал взрыв. Данных о том, что пилот сумел катапультироваться, не поступало.

T-2 Buckeye являлся единственным учебным самолетом ВВС на аэродроме Каламаты. Этот самолет может нести до 3 500 фунтов (примерно 1 587 кг) боеприпасов на шести крыльевых носителях, включая пулеметный и ракетный отсеки. Его можно использовать для тренировок с боевой нагрузкой, но при необходимости он также может использоваться в боевых операциях.

На место падения самолета отправились военные и спасатели на машинах скорой помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hellenic Air Force training jet crashes near Kalamata airport

Экслюзивные новости

Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi