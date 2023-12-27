Двухместный учебный самолет Т-2 ВВС Греции разбился

Двухместный учебный самолет T-2 Buckeye ВВС Греции разбился около города Каламата.

Двухместный учебный самолет T-2 Buckeye ВВС Греции разбился около города Каламата.

Как передает Report, об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

Учебный двухместный самолет Т-2, принадлежащий 120-му учебному авиакрылу ВВС Греции, разбился к северу от аэродрома Каламаты. По предварительной информации, падению предшествовал взрыв. Данных о том, что пилот сумел катапультироваться, не поступало.

T-2 Buckeye являлся единственным учебным самолетом ВВС на аэродроме Каламаты. Этот самолет может нести до 3 500 фунтов (примерно 1 587 кг) боеприпасов на шести крыльевых носителях, включая пулеметный и ракетный отсеки. Его можно использовать для тренировок с боевой нагрузкой, но при необходимости он также может использоваться в боевых операциях.

На место падения самолета отправились военные и спасатели на машинах скорой помощи.