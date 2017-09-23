Двухэтажный автобус и такси столкнулись в Гонконге, есть погибшие

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Гонконге столкнулись двухэтажный автобус и такси.

Как передает Report, это случилось в округе Шам-Шуй-По.

После столкновения с такси автобус вылетел на тротуар и врезался в здание.

Авария унесла жизни троих человек, еще 27 пострадали. Восемь пострадавших находятся в критическом состоянии.

Страхи порядка задержали предполагаемого виновника произошедшего – 44-летнего водителя автобуса. Его подозревают в опасном вождении.