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    Двухэтажный автобус и такси столкнулись в Гонконге, есть погибшие

    Авария унесла жизни троих человек, еще 27 пострадали

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Гонконге столкнулись двухэтажный автобус и такси.

    Как передает Report, это случилось в округе Шам-Шуй-По.

    После столкновения с такси автобус вылетел на тротуар и врезался в здание.

    Авария унесла жизни троих человек, еще 27 пострадали. Восемь пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Страхи порядка задержали предполагаемого виновника произошедшего – 44-летнего водителя автобуса. Его подозревают в опасном вождении.

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