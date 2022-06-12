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Двух сотрудников аэропорта убили в Афганистане

Двух сотрудников аэропорта убили в Афганистане Два сотрудника международного аэропорта афганской провинции Балх были убиты в воскресенье в результате вооруженного нападения на автобус.
Другие страны
12 июня 2022 г. 23:24
Двух сотрудников аэропорта убили в Афганистане

Два сотрудника международного аэропорта афганской провинции Балх были убиты в воскресенье в результате вооруженного нападения на автобус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский телеканал KabulNews.

По его данным, вооруженное нападение было совершено на специальный автобус, когда сотрудники аэропорта административного центра провинции - города Мазари-Шариф - возвращались домой после рабочего дня. Указывается, что еще семь человек, находившиеся в той же машине, получили ранения.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение. Комментариев от провинциальных властей, назначенных радикальным движением "Талибан", по данному поводу не поступало.

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