Двух конгрессменов оштрафовали за нарушение правил досмотра в Капитолии

Согласно новому правилу, конгрессмены, которые откажутся от проверок, будут оштрафованы на 5 тысяч долларов

Два конгрессмена из Республиканской партии США оштрафованы на 5 тыс. долларов каждый за несоблюдение правил досмотра перед входом в зал палаты представителей американского конгресса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN.

Член палаты представителей от штата Джорджия республиканец Эндрю Клайд, по данным телеканала, отказался пройти через рамку металлодетектора, установленную перед входом в зал заседания. Конгрессмен Луи Гомерт, представляющий в нижней палате конгресса штат Техас, получил штраф за то, что не прошел досмотр второй раз, после того как вышел из зала в ванную комнату. Как рассказал телеканалу Гомерт, он не знал, что ему нужно вновь проходить через рамки металлодетекторов, чтобы вернуться в зал заседаний. Он намерен обжаловать штраф.

В среду стало известно, что палата представителей США одобрила штрафы для конгрессменов, отказавшихся от досмотра и прохождения через рамки металлодетекторов перед входом в зал нижней палаты американского конгресса. Согласно новому правилу, конгрессмены, которые откажутся от проверок, будут оштрафованы на 5 тыс. долларов. За повторное нарушение этого правила будет наложен штраф в размере 10 тыс. долларов США. Эти суммы будут удерживаться из зарплаты членов палаты представителей.

Рамки металлодетекторов были установлены в здании конгресса после штурма Капитолия. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.