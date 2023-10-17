О нас

Двух человек арестовали в Милане по подозрению в терроризме

Двух человек арестовали в Милане по подозрению в терроризме В ходе антитеррористической операции в Милане арестованы два человека - египтянин и итальянец египетского происхождения.
Другие страны
17 октября 2023 г. 11:06
Двух человек арестовали в Милане по подозрению в терроризме

В ходе антитеррористической операции в Милане арестованы два человека - египтянин и итальянец египетского происхождения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

Они обвиняются в причастности к террористической организации и подготовке акций террористического характера.

В эфире Radio-1 глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни, уровень бдительности правоохранительных органов повышен, однако в стране нет прямых террористических угроз. По его словам, не исключены единичные эпизоды террористических действий со стороны одиночек.

Ранее сообщалось также, что под особый контроль взяты потоки мигрантов, прибывающих не только по морю, но и по балканскому маршруту.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава Центрального командования ВС США прибыл в Израиль
Глава Центрального командования ВС США прибыл в Израиль
17 октября 2023 г. 10:54
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
В Тайване заявили об открытии представительства в Милане
В Тайване заявили об открытии представительства в Милане
17 октября 2023 г. 10:18
Новая Зеландия предоставит Израилю и Газе гуманитарную помощь
Новая Зеландия предоставит Израилю и Газе гуманитарную помощь
17 октября 2023 г. 09:49
В Таиланде из-за наводнений погибли не менее пяти человек
В Таиланде из-за наводнений погибли не менее пяти человек
17 октября 2023 г. 09:12
В ЦАХАЛ заявили об атаке за ночь более 200 военных объектов в секторе Газа
В ЦАХАЛ заявили об атаке за ночь более 200 военных объектов в секторе Газа
17 октября 2023 г. 09:07
Глава МИД Турции совершит визит в Ливан и Саудовскую Аравию
Глава МИД Турции совершит визит в Ливан и Саудовскую Аравию
17 октября 2023 г. 09:02
Байден назвал основные цели своего визита в Израиль
Байден назвал основные цели своего визита в Израиль
17 октября 2023 г. 08:56
На восстановление Афганистана после землетрясения требуется более $90 млн
На восстановление Афганистана после землетрясения требуется более $90 млн
17 октября 2023 г. 08:39
В Австрии перевернулся танк Leopard 2, один член экипажа погиб, еще трое получили ранения
ФотоВ Австрии перевернулся танк Leopard 2, один член экипажа погиб, еще трое получили ранения
17 октября 2023 г. 07:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi