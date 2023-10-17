Двух человек арестовали в Милане по подозрению в терроризме

В ходе антитеррористической операции в Милане арестованы два человека - египтянин и итальянец египетского происхождения.

В ходе антитеррористической операции в Милане арестованы два человека - египтянин и итальянец египетского происхождения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

Они обвиняются в причастности к террористической организации и подготовке акций террористического характера.

В эфире Radio-1 глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни, уровень бдительности правоохранительных органов повышен, однако в стране нет прямых террористических угроз. По его словам, не исключены единичные эпизоды террористических действий со стороны одиночек.

Ранее сообщалось также, что под особый контроль взяты потоки мигрантов, прибывающих не только по морю, но и по балканскому маршруту.