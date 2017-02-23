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    Двоих ученых из Германии похитили в Нигерии

    Двух женщин, также участвовавших в исследовании, злоумышленники не тронули

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестные вооруженные люди похитили археолога из Германии и его коллегу в штате Кадуна на севере Нигерии.

    Как передает Report, по словам представителя местной полиции, силы безопасности и местные жители начали операцию по спасению похищенных.

    Похищенный ученый из Германии является руководителем группы археологов из Университета Франкфурта, сообщает агентство "Синьхуа". Двух женщин, также участвовавших в исследовании, злоумышленники не тронули.

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