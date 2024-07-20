Двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии за махинации c хаджем

Двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии за махинации с организацией хаджа.

Двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии за махинации с организацией хаджа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев.

Он отметил, что одного из граждан России задержали между Джиддой и Меккой, он приговорен к году и 10 месяцам лишения свободы. Второй содержится под стражей, его судьба в данный момент неизвестна. Подчеркивается, что оба нелегально организовывали хадж, подделывали бэйджи и совершали другие нарушения закона.

Асуев добавил, что для участия в хадже необходимо получить специальные визы. При этом значительное число паломников из разных стран поехали в хадж незаконно - они пытались попасть не по специальной визе, а по туристической. Всего в 2024 году в Саудовскую Аравию для паломничества приехали 500-700 тыс. нелегалов.