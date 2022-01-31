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Двоих полицейских застрелили на юго-западе Германии

Двоих полицейских застрелили на юго-западе Германии Двое сотрудников полиции получили смертельные ранения в результате стрельбы, открытой злоумышленниками в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Другие страны
31 января 2022 г. 12:10
Двоих полицейских застрелили на юго-западе Германии

Двое сотрудников полиции получили смертельные ранения в результате стрельбы, открытой злоумышленниками в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила полиция города Кайзерслаутерна на своей странице в Twitter.

"Во время патрулирования дорожного движения между Майвайлерхофом и Ульметом в районе Кузель сегодня утром были застрелены двое полицейских: мужчина и женщина", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что о преступниках ничего не известно.

Как указывает агентство DPA, инцидент произошел около 4:20. В настоящее время ведется поиск преступников. По информации агентства, один из них вооружен. Движение транспорта вблизи места происшествия перекрыто.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada polisə atəş açılıb, iki nəfər ölüb

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