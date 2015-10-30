​Двое журналистов убиты ИГИЛ в Турции

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В турецком городе Шанлыурфа убиты двое сирийских журналистов, которым отрезали головы.
Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.
По информации, убитые Ибрагим Абдулкадыр и Фираз Хаммадан находились в "списке приговоренных к смерти" террористической организации ИГИЛ.
Сотрудников прессы убили члены ИГИЛ.
Они работали в расположенной в Шанлыурфе редакции газеты "Айн Ватан", выпускаемой на арабском языке. Кроме того, Ибрагим Абдулкадыр и Фираз Хаммадан были членами Свободной сирийской армии, поддерживаемой Западом и Турцией.
В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий задержаны 7 сирийцев.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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