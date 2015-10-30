​Двое журналистов убиты ИГИЛ в Турции

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В турецком городе Шанлыурфа убиты двое сирийских журналистов, которым отрезали головы.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

По информации, убитые Ибрагим Абдулкадыр и Фираз Хаммадан находились в "списке приговоренных к смерти" террористической организации ИГИЛ.

Сотрудников прессы убили члены ИГИЛ.

Они работали в расположенной в Шанлыурфе редакции газеты "Айн Ватан", выпускаемой на арабском языке. Кроме того, Ибрагим Абдулкадыр и Фираз Хаммадан были членами Свободной сирийской армии, поддерживаемой Западом и Турцией.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий задержаны 7 сирийцев.