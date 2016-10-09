Двое военнослужащих США подорвались на мине в Афганистане

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Два военнослужащих США получили ранения в результате подрыва установленного у дороги самодельного взрывного устройства на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя минобороны США.

Инцидент произошел во время осуществления патрулирования поблизости от аэропорта Джелалабад в провинции Нангархар.

Раненых доставили в аэропорт для оказания медицинской помощи. О тяжести полученных ранений не сообщается.