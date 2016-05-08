Двое военнослужащих НАТО в Афганистане погибли в результате стрельбы

Баку. 8 мая. REPORT.AZ Двое военнослужащих сил НАТО в Афганистане были убиты в результате произошедшей перестрелки.

Как передает Report, oб этом говорится в распространенном миссией "Решительная поддержка" (Resolute Support) заявлении.

Согласно сообщению двое афганцев в форме Сил безопасности и национальной обороны Афганистана в субботу утром начали стрельбу на одной из военных баз.

Служащие НАТО открыли ответный огонь, убив нападавших, однако сами потеряли двоих солдат.

Данных об их национальности нет, других подробностей произошедшего также не приводится.





