Двое военных погибли во время авиашоу в Колумбии - ВИДЕО

Во время проведения авиашоу в колумбийском городе Медельин в результате инцидента погибли двое военных.
Как передает Report, об этом сообщает газета "Тьемпо".
По данным газеты, трагедия произошла во время исполнения части парада. Военные сорвались с большой высоты. В ходе воздушного дефиле, военных вместе с большим флагом страны спускали на троссе с вертолета.
В настоящее время зона проведения парада закрыта, ведется расследование происшествия.
Dos militares colombianos murieron esta tarde, al caer al vacío desde un helicóptero, durante un desfile en la Feria de las Flores de Medellin. #11ago pic.twitter.com/PblQaLMtc0— Sergio Novelli (@SergioNovelli) 11 августа 2019 г.
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