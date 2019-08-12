Двое военных погибли во время авиашоу в Колумбии - ВИДЕО

Во время проведения авиашоу в колумбийском городе Медельин в результате инцидента погибли двое военных.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Тьемпо".

По данным газеты, трагедия произошла во время исполнения части парада. Военные сорвались с большой высоты. В ходе воздушного дефиле, военных вместе с большим флагом страны спускали на троссе с вертолета.

В настоящее время зона проведения парада закрыта, ведется расследование происшествия.