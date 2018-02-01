Двое учеников пострадали при стрельбе в школе Лос-Анджелеса

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Двое учеников пострадали в результате инцидента со стрельбой, произошедшего в одной из школ американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NBC.

Пострадавшие – мальчик и девочка 15 лет, были доставлены в больницу. Информации об их состоянии нет.

Представители полиции на пресс-конференции подтвердили, что задержали лицо, подозреваемое в преступлении, однако не привели иных подробностей.

Позже в Twitter полицейского управления Лос-Анджелеса было размещено сообщение, согласно которому, под арест был взят 12-летний ребенок, мальчик или девочка, не уточнялось.