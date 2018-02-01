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    Двое учеников пострадали при стрельбе в школе Лос-Анджелеса

    Пострадавшие – мальчик и девочка 15 лет

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Двое учеников пострадали в результате инцидента со стрельбой, произошедшего в одной из школ американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NBC.

    Пострадавшие – мальчик и девочка 15 лет, были доставлены в больницу. Информации об их состоянии нет.

    Представители полиции на пресс-конференции подтвердили, что задержали лицо, подозреваемое в преступлении, однако не привели иных подробностей. 

    Позже в Twitter полицейского управления Лос-Анджелеса было размещено сообщение, согласно которому, под арест был взят 12-летний ребенок, мальчик или девочка, не уточнялось.

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