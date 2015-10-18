Двое турецких военных погибли при подрыве мины

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Двое турецких военных погибли и трое получили ранения при подрыве придорожной мины, заложенной боевиками террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Тунджели на востоке страны, сообщает газета Hurriyet.

Турецкие силовики с пятницы проводят в Тунджели антитеррористическую операцию, в которой участвуют наземные силы и вертолеты. Мина, которая была заложена на автодороге Тунджели-Эрзинджан, взорвалась при прохождении бронемашины с военными. Раненые госпитализированы, об их состоянии не сообщается.