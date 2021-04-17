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Двое пожарных погибли при тушении возгорания на электростанции в Пекине

Двое пожарных погибли при тушении возгорания на электростанции в Пекине По меньшей мере двое пожарных погибли при тушении огня на электростанции, расположенной в районе Фэнтай на юго-западе китайской столицы.
Другие страны
17 апреля 2021 г. 08:15
Двое пожарных погибли при тушении возгорания на электростанции в Пекине

По меньшей мере двое пожарных погибли при тушении огня на электростанции, расположенной в районе Фэнтай на юго-западе китайской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, пожар возник в пятницу около 12:00 по местному времени (08:00 бакинское время). На место происшествия прибыли 47 пожарных машин и более 230 пожарных.

Во время тушения пламени произошел взрыв, в результате которого двое пожарных погибли, еще один получил травмы. Один служащий электростанции пропал без вести.

Пожар был потушен в 23:40 (19:40) пятницы. Причины инцидента устанавливаются, ведется следствие.

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