Двое пожарных погибли при тушении возгорания на электростанции в Пекине

По меньшей мере двое пожарных погибли при тушении огня на электростанции, расположенной в районе Фэнтай на юго-западе китайской столицы.
По его данным, пожар возник в пятницу около 12:00 по местному времени (08:00 бакинское время). На место происшествия прибыли 47 пожарных машин и более 230 пожарных.
Во время тушения пламени произошел взрыв, в результате которого двое пожарных погибли, еще один получил травмы. Один служащий электростанции пропал без вести.
Пожар был потушен в 23:40 (19:40) пятницы. Причины инцидента устанавливаются, ведется следствие.