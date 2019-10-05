 Наверх

Двое полицейских погибли перед зданием участка в Италии - ФОТО

​Двое полицейских погибли перед зданием участка в Италии

Два сотрудника полиции погибли в итальянском городе Триесте в результате перестрелки.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA.

Стрельба произошла перед зданием полицейского участка. Еще трое полицейских и один гражданский получил ранения, по ряду данных, это может быть нападавший.

В настоящее время полиция оцепила территорию вокруг места происшествия, выясняются обстоятельства инцидента. По предварительной информации, двое мужчин вошли в здание участка и открыли огонь. Правоохранители открыли ответный огонь, началась погоня, но одному из нападавших удалось скрыться.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!