Двое полицейских погибли перед зданием участка в Италии - ФОТО

Два сотрудника полиции погибли в итальянском городе Триесте в результате перестрелки.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA.

Стрельба произошла перед зданием полицейского участка. Еще трое полицейских и один гражданский получил ранения, по ряду данных, это может быть нападавший.

В настоящее время полиция оцепила территорию вокруг места происшествия, выясняются обстоятельства инцидента. По предварительной информации, двое мужчин вошли в здание участка и открыли огонь. Правоохранители открыли ответный огонь, началась погоня, но одному из нападавших удалось скрыться.