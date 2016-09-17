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    Двое полицейских ранены в ходе перестрелки в Техасе

    Один блюститель закона находится в тяжелом состоянии

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Двое полицейских получили ранения в ходе перестрелки в городе Форт-Уэрт, штат Техас.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ру, полицейские прибыли по вызову в один из домов города. Открыв дверь сарая на заднем дворе дома, полицейские обнаружили там мужчину с оружием, который открыл огонь по правоохранителям. В свою очередь сотрудники полиции открыли ответный огонь.

    В результате произошедшего неизвестный мужчина был убит. В настоящее время один из полицейских находится в критическом состоянии, другой полицейский получил легкие повреждения.

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