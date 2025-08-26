Двое полицейских застрелены в ходе операции в Австралии

Двое австралийских полицейских были застрелены, а третий ранен в ходе перестрелки в сельской местности штата Виктория на юго-востоке Австралии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным полиции и СМИ, ожесточенное столкновение произошло в Порепунке, расположенном у подножия горы на северо-востоке штата Виктория.

Власти пока не раскрыли подробности операции, которую проводили полицейские, лишь сообщается об "активном инциденте" с участием правоохранителей. Сообщается, что преступник, которого должна была арестовать полиция, все еще находится в бегах.

"Это все еще активный инцидент, и мы предоставим дополнительную информацию, когда это будет безопасно с оперативной точки зрения", - говорится в заявлении полиции Виктории.

Однако газета Age сообщила, что полиция прибыла на объект для исполнения ордера на арест по обвинению в сексуальном насилии, не вдаваясь в подробности.