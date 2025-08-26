О нас

Двое полицейских застрелены в ходе операции в Австралии

Двое полицейских застрелены в ходе операции в Австралии Двое полицейских застрелены в ходе операции в Австралии
Другие страны
26 августа 2025 г. 10:33
Двое полицейских застрелены в ходе операции в Австралии

Двое австралийских полицейских были застрелены, а третий ранен в ходе перестрелки в сельской местности штата Виктория на юго-востоке Австралии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным полиции и СМИ, ожесточенное столкновение произошло в Порепунке, расположенном у подножия горы на северо-востоке штата Виктория.

Власти пока не раскрыли подробности операции, которую проводили полицейские, лишь сообщается об "активном инциденте" с участием правоохранителей. Сообщается, что преступник, которого должна была арестовать полиция, все еще находится в бегах.

"Это все еще активный инцидент, и мы предоставим дополнительную информацию, когда это будет безопасно с оперативной точки зрения", - говорится в заявлении полиции Виктории.

Однако газета Age сообщила, что полиция прибыла на объект для исполнения ордера на арест по обвинению в сексуальном насилии, не вдаваясь в подробности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi