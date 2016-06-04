​Двое полицейских убиты на севере Индии в результате атаки боевиков

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Двое полицейских были убиты в понедельник в результате атаки боевиков в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в нескольких метрах от полицейского поста в городе Анантнаг. Боевики на мотоцикле открыли огонь по сотрудникам полиции, которые стояли на автобусной остановке. Других обстоятельств вылазки экстремистов издание не приводит. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за вылазку.

В пятницу террористы атаковали колонну погранвойск в этом же штате, следовавшую из города Джамму в город Сринагар. В результате нападения и последовавшей за ней перестрелки погибли трое пограничников и еще по меньшей мере 10 гражданских и военных лиц получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Хизб-уль муджахеддин".