Двое полицейских погибли в результате нападения террористов на участок в Кабуле

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Двое полицейских погибли, еще двое получили ранения при нападении боевиков на полицейский участок в афганском Кабуле, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Возле участка послышался взрыв, затем была слышна стрельба. Несколько нападавших спрятались в близлежащем к участку здании и оттуда открыли огонь. На месте работали силы специального назначения Афганистана.

На данный момент сообщается о прекращении стрельбы.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".