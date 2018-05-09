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    Двое полицейских погибли в результате нападения террористов на участок в Кабуле

    Боевики ИГ совершили нападение на полицейский участок в афганском Кабуле, погибли двое, еще двое получили ранения© AP

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Двое полицейских погибли, еще двое получили ранения при нападении боевиков на полицейский участок в афганском Кабуле, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Возле участка послышался взрыв, затем была слышна стрельба. Несколько нападавших спрятались в близлежащем к участку здании и оттуда открыли огонь. На месте работали силы специального назначения Афганистана.

    На данный момент сообщается о прекращении стрельбы.

    Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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